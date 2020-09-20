صحفي ليبي لوطنا اليوم: معلومات حول تشكيل مجلس عسكري يضم جميع أطراف الازمة الليبية

وطنا اليوم - قال الصحفي الليبي اسعد ابوقيلة لوطنا اليوم ان لجنة 5+5 العسكرية تواصل الحوار لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية.

حيث جاء في تفاصيل ما قاله اسعد امبية ابوقيلة وهو صحفي وكاتب ليبي مستقل ومندوب لموقع وطنا اليوم في ليبيا بان اليوم الجمعة 4 أيلول و نقلا عن انباء متداوله بان هناك اجماع من لجنة 5+5 على ضرورة الاتفاق على تشكيل المجلس العسكري وتكليف المشير خليفة حفتر رئيسا للمجلس العسكري الأعلى حيث تفيد المعلومات المتداول بأن اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم تشكيلها ستكون برعاية الأمم المتحدة وتتكون من 10 عسكريين وأمنيين من طرفي النزاع في ليبيا و هناك إجماعا دوليا علي إنجاح عمل هذا المسار العسكري والأمني

في سياق متصل يتم تداول معلومات في الداخل الليبي بان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان ابلغ السفير الأمريكي في الإمارات بضرورة تشكيل مجلس عسكري ليبي والبدء في تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي دفع باتجاه انطلاق تحركات دبلوماسية واجتماعات تشاورية منذ اسبوعين في عدد من العواصم العربية والاجنبية وخاصة في القاهرة وابوظبي والدوحة وهذة الاجتماعات برعاية عدد من الدول منها روسيا واميركا وفرنسا ووتركيا والمانيا والهدف منها، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل اطياف الشعب الليبي بمافيهم انصار الزعيم معمر القدافي وانحصار نجله سيف الاسلام الدافي، حيث يتوقع أن يكون مقرها مدينة سرت وسط ليبيا والتي سوف تكون منطقة منزوعة السلاح.

ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ

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