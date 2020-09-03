الرئيسية | عربي و دولي غضب عارم ضد ترامب بعد أن طالب أنصاره بتزوير الانتخابات

وطنا اليوم-عمان:تصاعدت موجة غضب جديدة في أمريكا، ضد الرئيس دونالد ترامب، بعد أن حث سكان ولاية نورث كارولينا على محاولة التصويت مرتين في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، مرة عن طريق البريد ومرة شخصياً، وهو الأمر الذي اعتبره الغاضبون من ترامب أنه حث علني على ما يحتمل أن يكون تزويراً في أصوات الناخبين.

إذ قال ترامب في مقابلة، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2020، مع تلفزيون (دبليو.إي.سي.تي) في ويلمنجتون بولاية نورث كارولينا "دعوهم يرسلونها ودعوهم يذهبون للتصويت… وإذا كان النظام جيداً كما يقولون فمن الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على التصويت".

خرق قانوني: وأكد ترامب مراراً وتكراراً، دون دليل، أن التصويت عبر البريد، الذي توسعت بعض الولايات في استخدامه بسبب وباء فيروس كورونا، من شأنه أن يزيد التزوير ويعطل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن تزوير أصوات الناخبين بأي طريقة أمر نادر للغاية في الولايات المتحدة.

والتصويت أكثر من مرة في أي انتخابات غير قانوني، وفي بعض الولايات ومنها ولاية نورث كارولينا، لا يعد التصويت مرتين جريمة فحسب، بل أيضاً حث الآخرين على القيام بذلك. ولم يصدر تعليق بعد من مجلس الانتخابات في الولاية على تصريحات ترامب.

البيت الأبيض يوضح: بعد تصريحاته التي أثارت دهشة وغضب الديمقراطيين، قالت حملة ترامب والبيت الأبيض إن الرئيس لم يطلب من الناس التصويت مرتين.

إذ قالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020، إن "الرئيس لا يقترح على أي شخص القيام بأي عمل غير قانوني… ما قاله بوضوح شديد هو التأكد من أن صوتك مسجل وإذا لم يكن الحال كذلك فعليك الذهاب للتصويت".

كان ترامب الجمهوري في نورث كارولاينا، الأربعاء، ضمن حملته الانتخابية.

والولاية معروفة بأنها ساحة معركة، لأن سكانها يمكن أن يميلوا إما للجمهوريين أو الديمقراطيين، ولأنها تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات الرئاسية.

هذا، ومن المقرر أن ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد في نورث كارولينا، الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2020.

اتهامات ترامب: في الجهة المقابلة، مازال الرئيس الأمريكي رافضاً لعملية التصويت عبر البريد، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى "تزوير الانتخابات"، حسب زعمه.

في خطاب سابق، ادعى الرئيس الأمريكي أن التصويت بالبريد، وهو عنصر قديم من عناصر الانتخابات الأمريكية من المتوقع أن يكون أكثر شيوعاً أثناء جائحة فيروس كورونا، قد يؤدي إلى زيادة في عمليات التلاعب.

يأتي هذا، في وقت يقول فيه خبراء مستقلون في مجال أمن الانتخابات إن تزوير الانتخابات أمر نادر جداً في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "السبيل الوحيد الذي يُمكّنهم من سلب هذه الانتخابات منا هو أن تكون مزورة. سنفوز بهذه الانتخابات".

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