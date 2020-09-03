 وطنا نيوز -دولة جديدة تعلن القضاء على فايروس كورونا
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دولة جديدة تعلن القضاء على فايروس كورونا
التاريخ : 03-09-2020 05:54:42 المشاهدات: 2089

وطنا اليوم - اعلنت تايلاند عن عدم تسجيل أي حالات إصابة محليّة بفيروس كورونا طيلة 100 يوم على التوالي، لتنضم إلى بلدان مثل تايوان حيث تمّ القضاء على الفيروس.

وأظهرت بيانات من وزارة الصحة التايلانديّة، أنّ الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لم تسجّل أي انتقال أو عدوى بالفيروس منذ 26 مايو الماضي، مشيرةً إلى أنّ الإصابات كانت حصراً لدى المسافرين القادمين الذين يصلون إلى الأماكن السياحيّة، مؤكّدةً أنّهم يخضعون للحجر الصحّي ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد إلا بعد شفائهم.

واعتمد نجاح تايلاند وفق بلومبرغ، على مراقبة صارمة للحدود التي تمّ إغلاقها أمام الأجانب منذ شهور، مضيفةً أنّ “الاستراتيجيّة جاءت بتكلفة باهظة على تايلاند، لأنّها تستغل شواطئها المميّزة ومواقعها الثقافيّة والسياحيّة، ما جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات اعتماداً على السياحة في العالم”.


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