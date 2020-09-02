الرئيسية | عربي و دولي تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل 5 حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 612 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5076 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاما)، ومواطنة (75 عاماً)، ومواطن (70 عاماً) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام اه والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية لمحافظة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (224)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (43)، محافظة رام الله والبيرة (61)، جنين (7)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (4)، طوباس (4)، قطاع غزة (98)، ضواحي القدس (54).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، رام اه5ح والبيرة (157)، محافظة نابلس (79)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة الخليل (119)، محافظة سلفيت (1)، ضواحي القدس (216).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 33 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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