الرئيسية | عربي و دولي أنقرة تهدد بالرد على رفع واشنطن حظر تسليح قبرص اليونانية

وطنا اليوم-عمان:دعت تركيا وقبرص التركية، الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص اليونانية، فيما هددت أنقرة باتخاذ خطوات مماثلة.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن القرار الأمريكي، يزيد خطر الاشتباك في المنطقة، وهو تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة.

وأضاف في تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن بلاده ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن وازدهار قبرص التركية.

ولفت إلى أن أنقرة وقبرص التركية، تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة، وأنهما سيفسدان هذه الألاعيب بحزم، ولن يغفرا لمن هم جزء من هذه الألاعيب.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن قرار الولايات المتحدة حول رفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص اليونانية يتجاهل المساواة والتوازن بين الشعبين في الجزيرة.

وشددت على أن القرار سيكون له آثار سلبية على الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية لقضية قبرص.

وأكدت أن القرار الأمريكي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يتماشى مع روح التحالف.

وتابعت: "نتوقع من الولايات المتحدة إعادة النظر في هذا القرار، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضافت أنه في حال عدم تراجع الولايات المتحدة عن قرارها، فإن "تركيا بصفتها دولة ضامنة ستقوم وبشكل يتوافق مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية باتخاذ الخطوات اللازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب قبرص التركية".

من جهته علق رئيس وزراء قبرص التركية إرسين تتار، على القرار الأمريكي، معربا عن أسفه بأنه جاء بالتزامن مع يوم السلام العالمي.

وقال في حوار مع قناة "سي أن أن" التركية إن الانتخابات الأمريكية لها انعكاساتها على هذا القرار، موضحا أن هناك لوبِياً يونانيا في الولايات المتحدة، وأن القرار قد يكون مناورة للتأثير على الأصوات اليونانية.

وأضاف أن اليونانيين في قبرص اليونانية يحملون السلاح بالفعل، ويستثمرون ملايين اليوروهات في الأسلحة كل عام، كما أن الجزيرة تشهد تسليحا كبيرا.

وتابع قائلا: "إذا كان هؤلاء (قبارصة اليونان)، يريدون الاتفاق معنا في قبرص، فلماذا لجأوا لمثل هذه الأسلحة؟.. في نيتهم مهاجمتنا إن ضعفت تركيا".

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن اقتصادهم ضعيف، وديونهم كبيرة لكنهم يواصلون التسلح الهجومي وليس الدفاعي.

بدورها شدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على أن القرار الأمريكي يزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط المتواصل مؤخرا.

وقال نعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تغريدات على "تويتر"، إن القرار الأمريكي متحيز ضد تركيا ولا يتوافق مع روح التحالف بين البلدين، وبعيد عن الأعراف السياسية وغير عادل.

وأكد أن القرار سيضر بعملية السلاح في جزيرة قبرص، لافتا إلى أن بلاده كدولة ضامنة ستواصل طريقها بالقوة التي تستمدها من القانون الدولي من أجل استقرار المنطقة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن رفعت حظر السلاح عن قبرص اليونانية للسنة المالية 2021.

والعام الماضي، أقر الكونغرس الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص اليونانية بالأسلحة.

يأتي ذلك في ظل التوترات المتضاعدة بين تركيا واليونان في بحر إيجة وشرق المتوسط، على خلفية قيام سفينة "أوروتش رئيس" التركية بأعمال التنقيب في منطقة متنازع عليها، وتقول أنقرة إنها ضمن جرفها القاري.

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