الرئيسية | عربي و دولي صحفي يتساءل: ماذا لو فعل أردوغان ما يفعله ماكرون في لبنان

وطنا اليوم-عمان:عبّر الصحفي التركي حمزة تكين عن استهجانه لما يقوم به الرئيس الفرنسي في لبنان اليوم، متسائلا عن غياب الأصوات العربية التي تتحدث دائما عن “الاستعمار التركي” و”العثمانية الجديدة”.

وتساءل تكين في منشورٍ له على “فيسبوك”: ماذا لو فعل أردوغان وتركيا ما يفعله ماكرون وفرنسا الآن في لبنان؟ ألم نكن سنسمع أصواتا تحذر من “الاستعمار التركي” و”العثمانية الجديدة”.

وتابع بالقول: أين هذه الأصوات مما يفعله ماكرون وفرنسا الآن على الأراضي اللبنانية؟

لماذا خرست هذه الأصوات؟

وختم حديثه: “تركيا لم تتعامل مع لبنان إلى باحترام.. على عكس فرنسا”.

الى ذلك نشرت الفنانة فيروز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورأ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها بالرابية.

و وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 'السيدة فيروز' بأنها 'أيقونة، ولها مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين'، بعد لقاءٍ 'استثنائي' مع الفنانة اللبنانية الكبيرة، استهل به زيارته الخاصة إلى لبنان، احتفاءً بالذكرى المئة لتأسيسه.

وقالت وسائل اعلام لبنانية إن الفنانة اللبنانية فيروز أهدت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوحة فنية.

ومنح ماكرون، فيروز، الإثنين، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وفي لغة تصالحية لم تخل من العديد من القراءات والدلالات السياسية، وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حزب الله اللبناني، في اليوم الثاني لزيارته إلى لبنان بأنه " جزء من النظام السياسي اللبناني ومنتخب".

وقال الرئيس الفرنسي إنه " لن يطلق الأموال التي تم التعهد بها للبنان في مؤتمر باريس 2018 ما لم تنفذ إصلاحات"، وأضاف أنه "سيستخدم ثقله من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة وتنفيذ إصلاحات".

وأبدى ماكرون ،الثلاثاء، استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد للبنان الشهر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، بينما يمارس في بيروت ضغوطاً على القوى السياسية للإسراع في تشكيل حكومة بمهمة محددة.

وردا على سؤال حول تكليف أديب، الأكاديمي والدبلوماسي، قال ماكرون الثلاثاء، "يجب منحه كل وسائل النجاح"، بعدما كان أكد في وقت سابق أنه "لا يعود لي أن أوافق عليه أو أن أبارك اختياره".

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