الرئيسية | عربي و دولي وفاة و 44 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع،: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1078 عينة، فيما كانت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة، للمواطن سمير عبد الرحمن مصطفى الخطيب (57 عاماً) في مستشفى شهداء الأقصى، قبل نقله لمستشفى الوبائيات، وكان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة.

وأضافت: تم تسجيل أربع حالات تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا)، وبذلك يكون إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 400 إصابة منها، حالات نشطة حالياً بواقع 319 حالة ((286 من المجتمع و33 من العائدين)، بالإضافة إلى 76 متعافٍ.

وقالت "الصحة" بغزة: الحالات النشطة في مستشفى الوبائيات بلغت 319 إصابة بفيروس (كورونا) من بينها إصابتان بحالة حرجة، و20 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.

وفيما يتعلق الوفيات، فإن عدد الوفيات، ارتفع إلى خمس، أربع من داخل المجتمع، و1 من العائدين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر