أنباء حول مقتل علي مملوك مدير المخابرات السورية في القصف الاسرائيلي جنوب سوريا

وطنا اليوم - ترددت أنباء غير مؤكدة، عن مقتل أو إصابة رئيس مخابرات النظام السوري "علي مملوك"، في غارة إسرائيلية على جنوبي سوريا، ليل الإثنين، حسب مارصدت وطنا اليوم على المواقع الاخبارية العالمية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت، مساء الإثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي، استهدف المنطقة الجنوبية بالبلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، بأنّ القصف الإسرائيلي طال جنوب غرب دمشق، وريف درعا الشمالي، في جنوب البلاد.

وقال "تشارلز ليستر"، مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط على موقع تويتر حسب مارصدت وطنا اليوم، إن هناك أنباء متواترة تفيد بمقتل أو إصابة رئيس المخابرات السورية "علي مملوك" في الغارات.

واوضح أن تلك الأنباء بدأت تتناقلها حسابات تابعة ومؤيدة لرئيس النظام السوري "بشار الأسد".