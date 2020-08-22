الرئيسية | عربي و دولي الثاني في نفس اليوم: قتيل في انفجار بمطعم في دبي

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام محلية إماراتية، بمصرع شخص جراء انفجار اسطوانة غاز اليوم الاثنين بمطعم في إمارة دبي.

وذكرت صحيفة البيان، أن فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بأنه "في الساعة 04:31 من صباح اليوم ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق، وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي".

وتبين أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لاستكمال التحقيقات".

الى ذلك افادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

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