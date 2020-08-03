الرئيسية | عربي و دولي فيديو “مرعب” لمقاتلات روسية تعترض قاذفة قنابل أمريكية

وطنا اليوم-عمان:كشفت القوات الجوية الأمريكية في بيانٍ صادرٍ عنها إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا وبشكل "غير آمنٍ وغير مهني" مسار قاذفة قنابل أمريكيةٍ من نوع B-52 Stratofortress فوق البحر الأسود الجمعة 28 أغسطس/آب 2020.

حيث قال البيان إن طائرتين روسيتين من نوع Su-27 قد "حلقتا بطريقةٍ غير آمنةٍ وغير مهنيةٍ بينما كانتا تعبران على بعد 30 متراً من مقدمة القاذفة عدة مراتٍ على ارتفاعٍ مشتركٍ وقد سبب زخم طيرانهما اضطراباً على سطح القاذفة وحال دون قدرتها على المناورة" حسب التقرير الذي نشره موقع Business Insider الأمريكي.

تصادمات جوية: فيما قال الجنرال جيف هاريغيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا في بيانٍ: "أفعال كهذه تزيد من احتمالات التصادمات الجوية، ولا داعي لها، وتتعارض مع القيادة الجيدة للطائرات ومع قوانين الطيران الدولية"، مضيفاً أن الطائرتين الروسيتين "خاطرتا بسلامة الطائرات التي شهدت الواقعة".

يُذكر أنه من الشائع أن يجري الروس اعتراضاتٍ تُعد "غير آمنةٍ وغير مهنيةٍ". مثلاً، اتهمت البحرية الأمريكية روسيا في وقتٍ مبكرٍ من العام الجاري بفعل ذلك ثلاث مراتٍ على الأقل في شهرين فقط، إذ كانت المقاتلات الروسية تقترب لدرجةٍ خطيرةٍ وتُجري مناوراتٍ خطيرةً أثناء اعتراضها طائرات الدوريات والاستطلاع من نوع P-8A Poseidon التابعة للبحرية الأمريكية.

كذلك وفي واقعةٍ بعينها أجرت مقاتلةٌ روسيةٌ مناورةً عالية السرعة على بعد سبعة أمتارٍ ونصف فقط من الطائرة الأمريكية، في حركةٍ بدت مأخوذةً من فيلم "Top Gun".

بالإضافة إلى ذلك ففي مناورةٍ أخرى اقتربت طائرتان تكتيكيتان من كلا جانبي الطائرة P-8 الأمريكية، لتحد كلتاهما من قدرتها على المناورة الآمنة.

رد فعل سابق: وجاء اعتراض المقاتلتين الروسيتين للقاذفة الأمريكية يوم الجمعة بعد سلسلةٍ من الاعتراضات التي أجرتها طائرات قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) لطائرات الدوريات الروسية في اليوم الذي سبقها.

حيث اعترضت طائرات F-22 التابعة لنوراد خلسةً ثلاث مجموعاتٍ من طائرتي Tu-142 الروسية كانت في دوريةٍ في المجال الجوي لألاسكا. وقد اقتربت المقاتلات الروسية لنحو 92 كيلومتراً من شواطئ ألاسكا، وفقاً لما جاء في بيان نوراد الصادر الجمعة 29 أغسطس/آب.

ويبدو أن طائرات الدوريات الروسية بعيدة المدى التي تحلق قرب الولايات المتحدة هي أمرٌ شائع الحدوث.

12 اعتراضاً أمريكياً: من جانبه يقول قائد نوراد الجنرال غلين فان هيرك في بيانٍ: "لقد أجرينا أكثر من 12 اعتراضاً، أحدثها كان هذا العام. لم تكن أبداً أهمية جهودنا المستمرة لإظهار عمليات الدفاع الجوي في الشمال بهذا الوضوح".

جاء اعتراض طائرات نوراد لطائرات الدوريات الروسية في اليوم نفسه الذي قالت فيه القيادة الشمالية للولايات المتحدة إن قواتها "تراقب عن كثبٍ الغواصة الروسية التي ظهرت على السطح قرب ألاسكا". ويُعتقد أن الغواصة شاركت في تدريبٍ بحريٍ روسيٍ واسع النطاق.

فيما قالت القيادة العسكرية الشمالية للولايات المتحدة: "نراقب المركبات المثيرة للاهتمام عن كثبٍ، بما فيها القطع البحرية العسكرية الأجنبية، داخل نطاق مسؤولياتنا".







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