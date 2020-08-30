الرئيسية | عربي و دولي قبرص تحقق بمنح مجرمين وملاحقين جوازات سفر "ذهبية"

وطنا اليوم-عمان:أعلنت السلطات في قبرص فتح تحقيق مستقل بشأن شبهات بمنح جنسية البلاد لمجرمين وملاحقين قضائيا، في إطار برنامج "جواز السفر الذهبي"، المخصص لجذب المستثمرين.

وتستند الموافقات الممنوحة لهؤلاء إلى برنامج الاستثمار في قبرص، الذي أتاح لمواطنين من أكثر من 30 دولة الحصول على جوازات سفر، وأتاح في المقابل لحكومة الشطر اليوناني من الجزيرة أن تجني مليارات الدولارات.

وأعلن مكتب التدقيق، المدعوم من الدولة، ولكنه مستقل، في بيان، الجمعة، أن إجراء تحقيق يعد ضروريا بسبب التشويه الذي لحق ببرنامج جوازات السفر بعد تقرير بثته قناة "الجزيرة" قبل أيام، وأثار جدلا واسعا.

وأضاف البيان أن "مكتب التدقيق مؤسسة مستقلة يمكنها الرد بمصداقية على الشكاوى والادعاءات ضد البرنامج، وتوزيع المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، أو الحفاظ على سمعة الجمهورية".

وبدأت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، منح جوازات سفر مقابل الاستثمارات عام 2013، في أعقاب الأزمة الاقتصادية، لكنها واجهت ضغوطا من بروكسل لإجراء إصلاحات بعد مخاوف من استغلال عصابات الجريمة المنظمة للبرنامج بهدف التسلل إلى دول الاتحاد.

وفي شباط/فبراير 2019، قامت نيقوسيا بتحديث معاييرها للحصول على الجنسية، وفرضت ما وصفتها بإجراءات أكثر صرامة.

وقال مكتب التدقيق إنه سيحقق مبدئيا في منح الجنسية بعد إجراء التعديلات على برنامج الاستثمار.

وأورد تحقيق الجزيرة، الذي استند إلى وثائق مسربة، أن آلاف الأثرياء الروس، وكثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني وبعض الأثرياء العرب، جميعهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوروبي، مؤكدا أن قبرص باعت لأشخاص من 74 جنسية خلال الفترة بين 2017 و2019.

وأثار التحقيق حفيظة نيقوسيا، التي اعتبرت أن الادعاءات تعود إلى حقبة سابقة قبل تشديد القيود على البرنامج، وأن أولئك الذين ذكرت الجزيرة أنهم حصلوا على جواز سفر استوفوا الشروط في ذلك الوقت، وليس لديهم أي سجل إجرامي.

ووصف وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس تقرير الجزيرة بأنه "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بقبرص سياسيا واقتصاديا.

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