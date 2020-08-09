فتح تطالب سهى عرفات بالنأي عن السياسة احتراما لتاريخ أبو عمار

وطنا اليوم-عمان:طالبت حركة فتح الجمعة سهى عرفات ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيراتها.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح "إحتراماً لتاريخ الشهيد الرمز أبو عمار ولكل ما يمثّله لشعبنا من إرثٍ نضاليٍّ نستظلُّ به في اللحظات الصعبة، نطالب السيدة سهى الطويل بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل السياسة ومتغيّراتها".

ودعت حركة فتح سهى عرفات "أن تنأى بإسم الشهيد القائد وعائلته عن متاهاتٍ لا تخدم شعبَنا وصمودَه في مواجهة ما تتعرّض له القضية الفلسطينية من أخطار".

وكانت سهى عرفات قالت في مقابلة مع التلفزيون العبري الرسمي "كان" إنها تتلقى تهديدات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية عقب التدوينة التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" والتي اعتذرت فيها نيابة عن الشعب الفلسطيني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد اعلان التطبيع بين الامارات وتل أبيب.

وبحسب سهى عرفات، "بدأت السلطة الفلسطينية بالفعل في مضايقة أفراد عائلتها، وتم استدعاء شقيقها - السفير الفلسطيني في قبرص - للاستجواب في رام الله بعد رفضه تنظيم أنشطة مناهضة للإمارات في مجمع السفارة.

وقالت "هل يريدون تدمير أسرة ياسر عرفات .. نحن أقوى منهم!".

وحذرت أرملة عرفات" من أنه إذا واصل كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية حملتهم ضدها ، فإنها ستعلن ما تعرفه عنهم من مذكرات عرفات. قائلة "سأفتح أبواب الجحيم. يكفي أن أنشر قليلًا مما أعرفه ، وسأحرقهم أمام الفلسطينيين".