الرئيسية | عربي و دولي وكأنه كان ينقصها هذا الرعب ..وفاتان و724 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل وفاتين جديدتين و724 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 164 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 4115 فحصاً.

وأضافت في بيان صحفي، الجمعة، أن حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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