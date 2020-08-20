رئيس الوزراء الياباني يقرر الاستقالة ويعتذر للمواطنين من أعماق قلبه

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، البالغ من العمر 65 عاما، الجمعة استقالته من منصبه بعد مرور نحو تسع سنوات له وذلك بسبب ما يعانيه من مرض مزمن في الأمعاء اشتد أخيرا. وأشارآبي إلى أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين "من أعماق قلبه".

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة إنه قرر الاستقالة من زعامة الحزب الحاكم ومن ثم من رئاسة الوزراء لتدهور حالته الصحية، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين "من أعماق قلبه" لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

وقال آبي، وهو أطول من بقي في منصب رئاسة الوزراء في اليابان، إن قرار من سيخلفه ليس في يده. ويعكس ذلك الارتباك داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم للتوصل لمن سيتزعم الحزب خلفا لآبي.

وأشار آبي إلى أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة. وقال إن حالته الصحية بدأت في التدهور منتصف الشهر الماضي تقريبا ولم يشأ أن يؤثر ذلك سلبا على قرارات سياسية مهمة.

لا يوجد بديل لآبي

ومن المتوقع أن تتسبب استقالته باضطراب في الحياة السياسية اليابانية، إذ ليس هناك أي خلف معروف لآبي حاليا. وفي الأيام الأخيرة، حاول الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا نفي التكهنات باستقالة رئيس الوزراء قبل انتهاء فترة ولايته.

وستأتي الاستقالة، في حال تقديمها فعلا، رغم تأكيد سوغا صباح الجمعة أن آبي بصحة جيدة.

وقال سوغا للصحافيين خلال مؤتمر صحفي دوري "أراه كل يوم وأشعر بأنه ليس هناك أي تغيير في حالته" الصحية.

والخميس، قال سوغا لموقع "بلومبرغ نيوز" إن آبي سيكون "بالطبع" قادرا على إكمال بقية فترة ولايته التي تنتهي في أيلول/سبتمبر 2021 مضيفا "سيكون بخير".

وسبق أن اضطر آبي لترك السلطة بعد سنة من بدء ولايته في العام 2007 بسبب التهاب القولون التقرحي.

وقيل وقتها إنه شفي من هذا المرض، لكن التكهنات بشأن حالته الصحية وقدرته على الإدارة عادت إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد ذهابه مرتين إلى أحد المستشفيات في غضون ثمانية أيام.

وعقب انتشار هذا الخبر، انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لفترة وجيزة بما يزيد عن 2,6 في المئة وارتفع الين بشكل ملحوظ مقابل الدولار.