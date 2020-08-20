تغطية خاصة لوطنا اليوم حول تطورات اختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

وطنا اليوم - تغطية خاصة : أفاد الصحفي اسعد ابوقيلة لوطنا اليوم حول اختيار بعثة الامم المتحدة السيد محمد الشكري رئيس لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في حاله فشل المجلس الرئاسي ومجلس النواب عن اختيار شخصية لحكومة الوحدة الوطنية، حيث جاء في التفاصيل.

قال الصحفي اسعد امبية ابوقيلة البوسيفي مراسل موقع وطنا اليوم الاردني في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2020 بان مصادر ليبيه مطلعة أفادت بوجود ضغوطات دولية على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لتكليف شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية و ، أن الدول الغربية تضغط على السراج بضرورة تكليف شخصية متفق عليها مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح لتولي رئاسة حكومة وحدة وطنية يتم اعتمادها من مجلسي النواب في طبرق وطرابلس بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة و في حالة عدم استجابة السراج لذالك سيتم اختيار شخصية من قِبل بعثة الأمم المتحدة

في سياق منفصل تفيد انباء متداوله في الشارع الليبي عن اختيار بعثة الامم المتحدة شخصية وطنية ليبية لقيادة حكومة الوحدة الوطنية ابرزها السيد محمد الشكري طبعا الشكري شخصية مصرفية معروفة في الأوساط المصرفية العربية والإفريقية والأوروبية للعلم في 19 ديسمبر، 2017 انتخب الشكري من قبل مجلس النواب الليبي محافظًا لمصرف ليبيا المركزي بـ54 صوت من أصل 102 صوت ولكن لم يتسلم مهامه حتي الان وهو مدينة الخمس الليبية

ﻭﺧﺘﻢ ﺃﺳﻌﺪ ﺃﺑﻮﻗﻴﻠﺔ لوطنا اليوم ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﻮ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻻﺳﻘﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻭ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﺩ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ .

ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ البوسيفي

ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ موقع وطنا اليوم الاردن ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ NHK ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ