وزير تركي يكشف قيمة الغاز المكتشف في البحر الأسود

وطنا اليوم - بعد أن اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، إن القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف تُقدر بنحو 65 مليار دولار.

دونماز أضاف خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني محلي أنه من الصعب التكهن حول أسعار الغاز والنفط في المستقبل،حيث قال"أسعار الغاز والنفط متعلقة ببعضها في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى أسعار الغاز خلال آخر 5 سنوات، يمكننا القول إن القيمة الاقتصادية لهذا الحجم من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 65 مليار دولار" بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح الوزير التركي إلى أن متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا يتراوح بين 45 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا، وأن "حقل الغاز الجديد سيسد حاجة البلاد لنحو 7 إلى 8 أعوام،مشيرا إلى تركيا تهدف لنقل أول دفعة من الغاز إلى البر عام 2023.

كما لفت دونماز إلى أن مؤسسة البترول التركية اكتسبت خبرات وتجارب كبيرة في السنوات الأخيرة، مضيفا أنهم سيواصلون "أعمال التنقيب والمسح بإمكانيات محلية، كما سيتم إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز".

وفيما يخص أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أشار دونماز إلى أن بعض دول المنطقة تسعى للاستفراد بثروات المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المنطقة، ولن تسمح لأحد بانتهاك حدود صلاحيتها البحرية، مجددا من جهة أخرى استعداد بلاده للحوار فيما يخص ثروات المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس الجمعة اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود، أن كامل عملية التنقيب نُفذت بإمكانات وطنية.

وقال أردوغان خلال مراسم الإعلان أن "سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر "تونا".. مؤكداً أن على أن المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة