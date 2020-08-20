 وطنا نيوز -بالجرافات.. هدم مقار أحزاب موالية لإيران في العراق
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بالجرافات.. هدم مقار أحزاب موالية لإيران في العراق
التاريخ : 22-08-2020 11:53:57 المشاهدات: 2473

وطنا اليوم - احتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، اليوم السبت، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة

فقد بلغت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار العراقية، حد هدم مقار بعض الأحزاب الموالية لإيران بواسطة الجرافات، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأوضح مراسلنا أن المحتجين هدموا مقار ميليشيات بدر وعصائب اهل الحق في ذي قار .

وكان المحتجون في الناصرية، أحرقوا في وقت سابق مقار تابعة للأحزاب، كما هز انفجار ساحة الحبوبي، وسط المدينة، مما تسبب بإصابة 11 شخصا.

وفي البصرة، أضرم المتظاهرون العراقيون النار في مكتب البرلمان للمطالبة بإقالة المحافظ.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية


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