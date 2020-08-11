الرئيسية | عربي و دولي اتهام رئيس بوليفيا السابق بجريمتي اغتصاب قاصر واتجار بالبشر

وطنا اليوم-عمان:تقدّمت الحكومة البوليفية بشكوى جنائية إلى النيابة العامة ضد الرئيس السابق إيفو موراليس تتهمه بإقامة علاقة مع قاصر، وفق ما أعلن الخميس نائب وزير العدل غيدو ملغار.

وقال في مؤتمر صحافي "رفعت وزارة العدل شكوى ضد المواطن خوان إيفو موراليس أيما بجريمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر".

ويأتي هذا الإعلان بعدما بثت الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أخيرا صورا لإيفو موراليس إلى جانب شابة قالت إنها تدعى ن. م. وتبلغ من العمر الآن 19 عاما.

وفي بوليفيا، يعاقب على الاغتصاب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات والاتجار بالبشر من 10 إلى 15 عاما.

واستقال الرئيس اليساري السابق (2006-2019) البالغ من العمر 60 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات وتحت ضغط من القوات المسلحة، بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، ثم لجأ إلى الأرجنتين.

وزادت الحكومة البوليفية الانتقالية منذ ذلك الحين الاتهامات ضده بما فيها اتهامات الفتنة والإرهاب بسبب العنف الاجتماعي الذي وقع بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي منتصف آب/أغسطس، أعلنت الحكومة أيضا أنها أقامت دعوى على رئيس االسابق بتهمة "الإرهاب والإبادة الجماعية" متهمة إياه، من بين أمور أخرى، بالمسؤولية عن الحواجز التي أقيمت على الطرق في أنحاء البلاد.

ولم يعلق إيفو موراليس ولا حزبه "الحركة نحو الاشتراكية" على هذه الاتهامات الجديدة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر