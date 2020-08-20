قتلى وجرحى في اشتباك مسلح بين الجيشين السوري والأمريكي

وطنا اليوم-عمان:قتل جندي في جيش النظام السوري وإصيب اثنين آخرين بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح في اشتباك مع مدرعات للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة، فيما قامت القوات الأمريكية بإسعاف مصابيها.
وأفاد مصدر في محافظة الحسكة بأن "عناصر حاجز "رشو" في جبش النظام السوري في قرية تل الذهب جنوبي شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من ٤ مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور كان قادم من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم " قسد " الموالي له".
في هذه الأثناء، أكدت مصادر أهلية بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش السوري خلال الاشتباك.
الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع حواجز الجيش السوري الدوريات الأمريكية في ريف القامشلي من العبور، ولكن التطور اليوم هو بالرد الأمريكي على الحادثة ومقتل وجرح عدد من جنود الجيش السوري.