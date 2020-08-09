ما دلالة تسمية ترامب لاتفاق إسرائيل- الإمارات بـ”الاتفاق الإبراهيمي”

وطنا اليوم - آعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات سيتم تسميته “الاتفاق الإبراهيمي”. وشدد على الأهمية التاريخية للاتفاقية، مؤكدا “ناقشنا بالفعل اتخاذ مثل هذه الخطوة مع دول أخرى، وهو ما يمكن حدوثه في الفترة القادمة”.

وقال ترامب مازحاً “أردت تسمية الاتفاق اتفاق دونالد جي ترامب”.

وأشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى أن “الاتفاق الابراهيمي” جاء تيمنا بـ “أبو الديانات الكبيرة كلها”. وقال “لا يوجد شخص يرمز بشكل أفضل إلى إمكانية وحدة هذه الديانات الثلاثة العظيمة أكثر منه (إبراهيم عليه السلام)