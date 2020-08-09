الرئيسية | عربي و دولي السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وطنا اليوم-عمان:ثمَّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، الجهود التي أدَّت إلى التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات؛ ليكون بذلك أول رئيس عربي يرحب بالخطوة.

احتفاء السيسي بالاتفاق: السيسي قال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تابعتُ باهتمام وتقدير بالغ، البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

كما أضاف قائلاً: "أثمِّن جهود القائمين على هذا الاتفاق؛ من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

في وقت سابق من الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام، وصفه بأنه "تاريخي". وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "تقدُّم هائلٌ اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقتَينا العظيمتين: إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل أبيب وأبوظبي بأنه "يوم تاريخي".

بينما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل للاتفاق، قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية.

ثالث دولة عربية تطبع مع إسرائيل: بذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

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