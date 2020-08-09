الرئيسية | عربي و دولي تحضيرات لافتتاح سفارة للإحتلال في أبو ظبي

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الخارجية الإماراتية الخميس، إن وفدين من أبو ظبي وتل أبيب سيلتقيان خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وأضافت الخارجية أن الاتفاقيات ستشمل مجالات من بينها الطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

كما قالت الوزارة إن الاتفاقيات تشمل افتتاح السفارتين في كل من تل أبيب وأبو ظبي.

وشددت على أن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

وأكدت الخارجية أن "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأوضحت أن "الدول الثلاث تواجه العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

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