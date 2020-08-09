وطنا اليوم - غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه في تويتر قبل قليل اليوم الخميس، قائلاً إن "اتفاقاً تاريخياً لتطبيع العلاقات" بين الإمارات وإسرائيل أنجز، واصف الدولتين بـ"الصديقين الرائعين للإمارات ونشر ترامب بياناً مشتركاً عن الاتفاق في تويتر أيضاً.

وجاء في البيان أن "الرئيس الأميركي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي والقائد الأعلى للإمارات العربية تحدثوا اليوم وتوافقوا على تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وذكر البيان أن ما حدث يعتبر "خرقاً دبلوماسياً تاريخياً" وأنه سيساهم في "تقدّم خطة السلام في الشرق الأوسط"، ذاكراً أن الدول الثلاث (الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات) تواجه "تحديات مشتركة" وستستفيد جميعها من "الإنجاز التاريخي" الذي تم تحقيقه اليوم