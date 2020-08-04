الرئيسية | عربي و دولي بعد أيام من مغادرة المستشفى.. الملك سلمان يصل نيوم

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وصل منطقة نيوم الاقتصادية؛ للراحة والاستجمام.

وفي 30 تموز/ يوليو الماضي، غادر الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، بعد عملية جراحية بالمنظار، لاستئصال المرارة.

وبث التلفزيون السعودي لقطات تظهر الملك سلمان خلال مغادرته الرياض، ووصوله إلى نيوم، محاطا بعدد من الرجال الذين يضعون الكمامات.

ويمضي الملك سلمان منذ عام 2018 بعض الوقت في نيوم، وهي منطقة أعمال تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تعهد بإنشائها قرب البحر الأحمر.

ومشروع نيوم هو منطقة خاصة يتم بناؤها على أراض سعودية وأردنية ومصرية، لتصبح وجهة سياحية حيوية جديدة على مستوى العالم، بتكلفة 500 مليار دولار.

وتمتد نيوم على مساحة 26.5 ألف كلم مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة الأردني بطول 468 كلم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.









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