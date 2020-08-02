وزير ألماني يحذِّر من اللقاح الروسي : خطير ويهدد ملايين البشر

وطنا اليوم-عمان:حذَّر وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الأربعاء 12 أغسطس/آب 2020، من أن لقاح كورونا الروسي الجديد المثير للجدل لم يُختبر بشكل لائق، ويمكن أن يقضي على تقبُّل التطعيمات إذا تبين أنه غير آمن أو غير فعال، وذلك خلال تصريح له لمحطة إذاعة Deutschlandfunk الألمانية، نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، تمكن بلاده من الوصول لأول لقاح فعال وآمن لفيروس كورونا على مستوى العالم، وهو الإعلان الذي خلق جدلاً عالمياً، مشدداً أيضاً على أن 20 بلداً تقدموا من أجل الحصول على مليار جرعة منه.

خطر على صحة الملايين: وفق تقرير لصحيفة Business Insider الأمريكية، الأربعاء، فقد صرح وزير الصحة الألماني في المناسبة نفسها، بأنه "قد يكون من الخطير البدء في تلقيح الملايين، إن لم يكن المليارات، قبل الأوان؛ لأن ذلك قد يقضي إلى حد كبير على قبول التطعيمات إذا وقع خطب ما. لذا فأنا متشكك للغاية تجاه ما يحدث في روسيا".

كما أضاف أيضاً: "سأكون سعيداً إن حصلنا على لقاح أوَّلي جيد، لكن بناءً على كل ما نعرفه، وهذه هي المشكلة الأساسية: الروس لا يخبروننا بالكثير، لم يُختبر هذا بشكل كافٍ".

فوتشي يشك بشدة: وتردد تصريحات سبان صدى تصريحات الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي قال الثلاثاء 11 أغسطس/آب، إنه "يشك بشدة" في أن موسكو طوَّرت لقاحاً آمناً وفعالاً وجاهزاً للاستخدام.

وقال فيما تملك الولايات المتحدة عدداً من اللقاحات تحت التطوير: "إذا أردنا اغتنام فرصة إيذاء كثير من الناس أو منحهم شيئاً لا يفيد، يمكننا البدء في ذلك من الأسبوع المقبل إذا أردنا ذلك. لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة".

وفيما يُصر بوتين على أن اللقاح اختُبر بشكل كامل، تؤكد التحذيرات الصادرة من أمثال فوتشي وسبان، المخاوف من أن روسيا سلكت طرقاً مختصرة؛ من أجل إحراز تفوق على منافسيها الجيوسياسيين. ويؤيد ذلك إطلاق اسم "سبوتنيك الخامس" على اللقاح، إشارة إلى القمر الصناعي الذي أرسلته روسيا إلى الفضاء قبل الولايات المتحدة.

قال فوتشي: "أتمنى، لكني لم أسمع بأي دليل يجعلني أشعر بهذا، أن يكون الروس قد أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك بالفعل، أن اللقاح آمن وفعَّال"، لكنه عقَّب بأنه "يشك في أنهم فعلوا ذلك".

وشدد على التفريق بين اللقاح "الآمن" و"الفعال"، قائلاً لمَن يتساءلون عن سبب عدم مسارعة الأمريكيين للحصول على لقاح فيروس كورونا حين تزعم دول كروسيا والصين أنها طورت لقاحاً: "حسناً، لأن لدينا في هذا البلد طريقة لإنجاز الأشياء، فنحن نهتم بالسلامة ونهتم بالفاعلية".

أول لقاح: أعلن بوتين أن روسيا طوَّرت "أول" لقاح ضد كوفيد-19، في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

ويأتي الإعلان الروسي وطموحات بدء مرحلة إنتاج اللقاح، في سبتمبر/أيلول، في حين لم تنتهِ بعدُ التجارب، علماً أن مرحلتها الثالثة التي ستشمل آلاف الأشخاص لن تبدأ قبل الأربعاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص"، والترخيص للقاح يجب أن يخضعا لآليات "صارمة" بعد دراسة المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

20 دولة تريده: أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ الأربعاء 12 أغسطس/آب.

بينما دعت المنظمة إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" فيما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات.

إذ أوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح، أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول. وقال ديمترييف إن اللقاح أُطلقت عليه تسمية "سبوتنيك في": "سبوتنيك" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفييتي، وهو أول مركبة فضائية وُضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.

في الوقت نفسه، شدّدت منظمة الصحة على ضرورة اتباع آليات "صارمة". ودعت المنظمة إلى احترام "الخطوط التوجيهية والإرشادات الواضحة" فيما يخصّ تطوير هذا النوع من المنتجات. وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية، والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة".

سرعة اكتشاف اللقاح "أمر مقلق": في الأسابيع السابقة لهذا الإعلان، أعرب علماء أجانب عن قلقهم حيال سرعة تطوير مثل هذا اللقاح. وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح الذي طوّره مركز نيكولاي غاماليا للأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

سيتم توزيع اللقاح في يناير/كانون الأول 2021، فيما أعربت نائبة رئيس الوزراء للشؤون الصحية تاتيانا غاليكوفا، عن أملها البدء، في الأسابيع المقبلة، بتلقيح العاملين في المجال الطبي.

كما قالت وفق ما نقلت عنها الوكالات الروسية: "نأمل فعلاً أن يكون تم إنتاج اللقاح بحلول سبتمبر/أيلول أو حتى في أواخر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، والفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح ستكون العاملين في المجال الطبي". ويُفترض أن يكون أيضاً المدرسون من بين أوائل الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح.

سيتم توزيع اللقاح في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.