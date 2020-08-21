السعودية ترفع سعر البنزين 113% في 3 أشهر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار البنزين المحلية لشهر آب/ أغسطس بنحو 113 بالمئة مقارنة بشهر أيار/ مايو الماضي.
وقال التلفزيون السعودي، مساء الاثنين، إن أرامكو رفعت سعر البنزين أوكتان 91 إلى 1.43 ريال للتر من 67 هللة في أيار/ مايو، وحددت سعر البنزين أوكتان 95 عند 1.60 ريال للتر بدلا من 82 هللة في أيار/مايو.
وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار أرامكو رفع أسعار البنزين المحلية، خاصة في أعقاب تطبيق خطة تقشف حكومية على نطاق واسع شملت زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أمثال قيمتها (من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة) بدءا من تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران/ يونيو الماضي.