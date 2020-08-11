الرئيسية | عربي و دولي عباس يهنئ بوتين بلقاح كورونا ويتمنى أن يزود الفلسطينيين به

وطنا اليوم-عمان:بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة تهنئة لبوتين قال فيها " نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".

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