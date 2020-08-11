الرئيسية | عربي و دولي أميركا تُسجل 376 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوع واحد

وطنا اليوم-عمان:انخفض عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16 في المئة إلى حوالي 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة وفقا لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا. وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة. فعلى سبيل المثال، انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا بأكثر من 48 في المئة الأسبوع الماضي. وفي التاسع من أغسطس آب، أبلغت الولاية عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو حزيران.

وظل معدل الانتشار المحلي للعدوى في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي مرتفعا، لكنها جميعا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لإحصاء رويترز.

كانت هاواي قد أحكمت سيطرتها على الفيروس معظم الصيف، لكن الحالات الجديدة تضاعفت الأسبوع الماضي إلى أكثر من 1200. وقال حاكم هاواي ديفيد إيج في السادس من أغسطس آب إنه سيعاود فرض قيود السفر بين الجزر ومنها وضع المسافرين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وفي ولاية ساوث داكوتا، زادت الحالات الجديدة للأسبوع الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يسافر أكثر من مئة ألف من عشاق الدراجات النارية من جميع أنحاء البلاد لحضور تجمع سنوي في ستيرجيس بالولاية، والذي بدأ في السابع من أغسطس آب.-(رويترز)

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