 وطنا نيوز -انفجار قوي في بالتيمور الأمريكية يسوي منازل بالأرض
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
انفجار قوي في بالتيمور الأمريكية يسوي منازل بالأرض
التاريخ : 10-08-2020 08:16:53 المشاهدات: 913

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية وسوى عدة منازل بالأرض.
وأظهرت صور بثتها قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال رجال الإطفاء إن انفجارا كبيرا حطم أحد أحياء مدينة بالتيمور كما أودى بحياة مراهقة وأصاب ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة وحاصر خمسة آخرين على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور على تويتر إن فتاة في سن المراهقة لقيت حتفها وإن الإدارة تواصل البحث عن مزيد من الضحايا.
وقال اتحاد رجال الإطفاء في بالتيمور على الإنترنت إن رجال الإطفاء أنقذوا ثلاثة في حالة حرجة. وأضاف "انفجرت عدة منازل وحوصر خمسة أشخاص على الأقل بعضهم أطفال".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق