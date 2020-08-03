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انفجار قوي في بالتيمور الأمريكية يسوي منازل بالأرض
وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية وسوى عدة منازل بالأرض.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.
وقال رجال الإطفاء إن انفجارا كبيرا حطم أحد أحياء مدينة بالتيمور كما أودى بحياة مراهقة وأصاب ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة وحاصر خمسة آخرين على الأقل.
وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور على تويتر إن فتاة في سن المراهقة لقيت حتفها وإن الإدارة تواصل البحث عن مزيد من الضحايا.
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