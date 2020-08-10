الرئيسية | عربي و دولي الصحة العالمية تحذر من فتح المدارس

وطنا اليوم-عمان:دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إلى التعرّف السريع على حالات كورونا، وتتبع المخالطين، والمحافظة على التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وغسل اليدين بانتظام لإبطاء انتشار الوباء.

وأكّد أنه يتوجب على القادة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، وعلى المواطنين تبنيها وتنفيذها للتصدي لهذا الوباء.

جاء ذلك، في كلمته الافتتاحية بمؤتمر الإحاطة الصحفي بشأن آخر مستجدات (كوفيد-19)، الذي عقدته المنظمة ظهر اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبُث مباشرة على صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" للمنظمة.

وقال غيبريسوس، إن العالم يشهد "براعم أمل خضراء" في معركته ضد جائحة كورونا، ولم يفت الأوان بعد لتغيير مسار انتشار المرض.

من جهة اخرى حذر من التسرع في إعادة فتح المدارس مع اقتراب العام الدراسي الجديد على مستوى العالم، حيث قال غيبريسوس: "رسالتي واضحة تماما: منع، ومنع، ومنع انتقال عدوى الفيروس، فإذا قمعنا الفيروس بشكل فعّال، يمكننا أن نفتح المجتمعات بأمان".

وفي ختام كلمته، وجّه غيبريسوس بضع كلمات عن الانفجار الذي وقع في لبنان يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "إلى أهل بيروت والعاملين في مجال الصحة والطوارئ على الأرض، أفكارنا معكم وسنواصل دعمكم"، مشيرا إلى أن المنظمة وجهّت نداء ومناشدة لجمع 76 مليون دولار لدعم الشعب اللبناني.

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