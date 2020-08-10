الرئيسية | عربي و دولي عاجل - توجه لاستقالة الحكومة اللبنانية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة

وطنا اليوم - رجّحت معلومات من مصادر لبنانية أن تقدم حكومة ذياب استقالتها والحديث بدأ عن تكليف السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة الجديدة، يذكر ان نواف سلام استاذ جامعي ورجل قانون وديبلوماسي لبناني يشغل منصب قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد ان شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين تموز 2007 وكانون الأول 2017.

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