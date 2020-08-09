الرئيسية | عربي و دولي كارلوس يظهر بأبوظبي ودعوات لإنهاء الملكية في إسبانيا

وطنا اليوم-عمان:طالب محتجون في إسبانيا، الأحد، بإنهاء النظام الملكي بعد الرحيل المفاجئ للملك السابق خوان كارلوس من البلاد قبل أيام وسط فضيحة فساد.

والأحد أظهرت لقطات فيديو كارلوس وهو يفتتح ملتقى إماراتيا إسبانيا اقتصاديا في العاصمة الإمارتية أبو ظبي.

وكان كارلوس الذي تنازل عن العرش في عام 2014 لنجله فيليبي قد أعلن فجأة قراره بالمغادرة يوم الاثنين الماضي، ولكن لم يرد أي تأكيد رسمي بشأن وجهته، ما أطلق العنان إلى موجة من التكهنات على الصعيد الدولي.

وقال سائق حافلة يدعى خوسيه إيمليو مارتن خلال مشاركته مع زهاء مئة شخص في احتجاج بالعاصمة مدريد أمس الأحد: "علينا أن ننظف نظام الفساد، وينبغي علينا أن نبدأ من القمة".

وانتشرت الاحتجاجات ضد الأسرة الملكية في أنحاء إسبانيا منذ الخروج المثير للعاهل السابق حيث تظاهر نحو 100 شخص في بلنسية، الأحد، ويخطط آخرون للتظاهر في مايوركا هذا الأسبوع خلال زيارة الملك فيليب للجزيرة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيغمادوس لصالح صحيفة "إل موندو" أن 63.3 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم عبروا عن استيائهم من مغادرة الملك السابق البالغ من العمر 82 عاما في حين أيد 27.2 في المئة رحيله.

وقال نحو 80.3 في المئة إنهم يعتقدون أن خوان كارلوس كان يتعين أن يواجه إجراءات قانونية محتملة.

ووجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الرابع إلى السادس من آب/ أغسطس بعد مغادرته، أن 12.4 في المئة قالوا إنه ليس مذنبا بينما لم يعبر 7.3 في المئة عن رأيهم.

وفي حزيران/ يونيو، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا في ضلوع خوان كارلوس في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية بعد أن ذكرت صحيفة "لا تريبيون دي جنيف" السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل. وفتحت سويسرا تحقيقا أيضا في الواقعة.

ولا يخضع ملك إسبانيا السابق للتحقيق الرسمي ورفض مرارا التعليق على الاتهامات.

وقال محامي كارلوس، الاثنين، إن موكله تحت تصرف المدعي العام الإسباني رغم قراره بالمغادرة.

وذكرت صحيفة "إيه بي سي" الموالية للنظام الملكي يوم الجمعة أن خوان كارلوس سافر بطائرة خاصة من إسبانيا إلى الإمارات. وذكرت وسائل إعلام أخرى أنه موجود في جمهورية الدومنيكان أو البرتغال. وقال المسؤولون هناك إنهم لا يعلمون بوصوله.

وأحجمت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية، الأحد، عن التعليق على مكان وجوده. وامتنع محاموه والقصر الملكي عن الإفصاح عن مكانه.

وقال موقع "إنفو باي" الأرجنتيني، إن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، توجه على متن طائرة خاصة، للإقامة في فندق مذهل في أبوظبي.

وأضاف الموقع في تقرير أنه في حال صحت هذه المعلومة، فإن ذلك يعني أنه أقرب من أي وقت مضى من أصدقائه السعوديين، الذين تسببوا له في فضيحة فساد أرغمته على مغادرة بلاده".

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