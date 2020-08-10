الرئيسية | عربي و دولي حكومة اشتية تشكو "استهتار" الفلسطينيين بتعليمات مواجهة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، أن "الحجر الصحي سيكون 10 أيام بدلًا من 14 يومًا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، منتقدا حالة الاستهتار العامة للتعليمات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله كمال الشخرة، في تصريحات إذاعية، إنّ طواقمنا ستأخذ فقط عينات للمخالطين من الدرجة الأولى، وسنوقف سحب العينات العشوائية.

وأكد على أنه لا يوجد التزام من المواطنين بتعليمات وزارة الصحة وهناك استهتار كبير على أرض الواقع في كافة المناطق، رغم تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس القاتل بشكل دوري.

وحذر الشخرة من سلوك بعض المواطنين المتمثل بنفي وجود الفيروس على ارض الواقع قد يؤدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، إغلاق مدرسة بيت إمرين الثانوية للبنات شمالي غرب المدينة، بعد اكتشاف إصابة طالبة بفيروس كورونا.

كما تقرر حجر كافة الطالبات المخالطات والهيئة التدريسية بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وبدأ العام الدراسي الجديد في الخامس من شهر آب/ أغسطس الجاري لطلبة الثانوية العامة فقط في الضفة الغربية المحتلة، أما في قطاع غزة؛ فالتحقت جميع المراحل بشهر استدراكي قبل بدء العام الجديد.

ومن المقرر التحاق جميع المراحل الدراسية في السادس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل بالعام الدراسي الجديد، وسط مخاوف من عدم انتظام الدراسة بسبب فيروس كورونا.

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