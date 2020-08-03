 وطنا نيوز -أبو غزالة يذكر لبنان المنكوبة بعظمة اليابان
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أبو غزالة يذكر لبنان المنكوبة بعظمة اليابان
التاريخ : 10-08-2020 11:36:54 المشاهدات: 1282

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الأردني، طلال أبوغزالة، إن الكوارث هي فرص للبدء من جديد وتحقيق ما هو أفضل وتقديم شيئ أحسن مما كان، مذكرا لبنان المنكوبة بانفجار مرفأ بيروت، بأن عظمة اليابان قامت بعد حادثة هيروشيما.

وأشار أبو غزالة في تصريحات لروسيا اليوم، إلى وجود طريقتين لمكافحة الفساد في لبنان، الذي يواجه مخاطر اقتصادية جسيمة بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي يعد الرئة الاقتصادية لهذا البلد.

وأكد أبوغزالة خلال حديثه أهمية عملية إعادة بناء المرفأ كنقطة مهمة لا تقل أهمية عن التحقيق حول ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين. 


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