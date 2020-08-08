الرئيسية | عربي و دولي قيود مشددة جديدة داخل كيان الاحتلال لوقف تفشي كورونا

وطنا اليوم-عمان:صادقت حكومة الاحتلال على حزمة جديدة من القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء في الكيان عتبة الـ600 حالة وفاة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة رصد أربع وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال أقل من 24 ساعة.

وارتفع حصيلة الإصابات بكورونا في الكيان بواقع 254 حالة جديدة وأصبحت 82670 بما في ذلك 24554 حالة نشطة و57514 حالة شفاء.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة، لكن سبب هذا التراجع يعود على الأرجح إلى خفض عدد فحوصات كورونا في اليوم الأخير.

ولا يزال في الكيان حاليا 393 مريضا بالفيروس التاجي في حالة خطرة 118 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وصادق المجلس الوزاري الخاص بمحاربة تفشي كورونا في الكيان على قيود جديدة متعلقة بأنشطة المؤسسات وسلوك المواطنين في الأماكن العامة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وتنص التوجيهات الصحية الجديدة خاصة على ضرورة التزام مسافة لا تقل عن مترين بين الناس في الأماكن العامة، مع الحد من العدد المسموح به من المشاركين في التجمعات المقامة في الهواء الطلق بـ20 شخصا و10 أشخاص في التجمعات المقامة داخل المباني.

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