وطنا اليوم - انتهى مؤتمر الدعم لبيروت والشعب اللبناني. وكانت تشارك فيه الدول التي قدمت تباعاً مساعدات للبنان بعد الكارثة التي ألمت به إثر انفجار 4 آب.

وبحسب ما تم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام هناك الكثير من الدول أعلنت عن نيتها مساعدة لبنان وشعبه، ومن هذه الدول:

- قبرص قدمت 5 مليون يورو

- الكويت قدمت 41 مليون دولار

- المانيا قدمت 20 مليون دولار

- فنلندا قدمت مليون دولار

- الدنمارك قدمت 24 مليون يورو

- قطر قدمت 50 مليون دولار

- فرنسا قدمت 50 مليون يورو