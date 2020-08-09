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بالأرقام - هذه الدول التي قدّمت مساعدات فورية للبنان في "مؤتمر الدعم
وطنا اليوم - انتهى مؤتمر الدعم لبيروت والشعب اللبناني. وكانت تشارك فيه الدول التي قدمت تباعاً مساعدات للبنان بعد الكارثة التي ألمت به إثر انفجار 4 آب.
وبحسب ما تم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام هناك الكثير من الدول أعلنت عن نيتها مساعدة لبنان وشعبه، ومن هذه الدول:
- قبرص قدمت 5 مليون يورو
- الكويت قدمت 41 مليون دولار
- المانيا قدمت 20 مليون دولار
- فنلندا قدمت مليون دولار
- الدنمارك قدمت 24 مليون يورو
- قطر قدمت 50 مليون دولار
- فرنسا قدمت 50 مليون يورو
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