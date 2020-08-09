 وطنا نيوز -بالأرقام - هذه الدول التي قدّمت مساعدات فورية للبنان في "مؤتمر الدعم
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بالأرقام - هذه الدول التي قدّمت مساعدات فورية للبنان في "مؤتمر الدعم
التاريخ : 09-08-2020 06:45:54 المشاهدات: 1051

وطنا اليوم - انتهى مؤتمر الدعم لبيروت والشعب اللبناني. وكانت تشارك فيه الدول التي قدمت تباعاً مساعدات للبنان بعد الكارثة التي ألمت به إثر انفجار 4 آب.

وبحسب ما تم الاعلان عنه عبر وسائل الاعلام هناك الكثير من الدول أعلنت عن نيتها مساعدة لبنان وشعبه، ومن هذه الدول: 

- قبرص قدمت 5 مليون يورو 

- الكويت قدمت 41 مليون دولار 

- المانيا قدمت 20 مليون دولار 

- فنلندا قدمت مليون دولار

- الدنمارك قدمت 24 مليون يورو 

- قطر قدمت 50 مليون دولار

- فرنسا قدمت 50 مليون يورو


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