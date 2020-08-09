وطنا نيوز -" سبت الحساب" في لبنان

وطنا اليوم - اعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، الأحد، استقالتها من منصبها، بعد “هول كارثة مرفأ بيروت”.

وقالت عبد الصمد في تصريحات متلفزة:”أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة”.

والاستقالة هي الأولى لأحد أعضاء الحكومة منذ وقوع كارثة بيروت الثلاثاء.

والسبت، أعلن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” سامي الجميّل، استقالة نواب حزبه الثلاثة من البرلمان، كما أعلنت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان استقالتها، ودعت بقية النواب إلى “تقديم استقالات جماعية”.

وكان عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي”، النائب مروان حماده، تقدم الأربعاء، باستقالته من مجلس النواب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

كما أعلن الأمن اللبناني، الأحد، مقتل أحد عناصر وإصابة أكثر من 70 عنصرا وتوقيف 20 شخصا، خلال مظاهرات “سبت الحساب”، التي شهدها وسط العاصمة بيروت، السبت.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان: “سقط لقوى الأمن الداخلي شهيد الواجب الرقيب الأول توفيق الدويهي، وأصيب ما يفوق الـ 70عنصرا”ً.

وأضافت أنه جرى “توقيف 20 شخصًا ضُبط بحوزة أحدهم مخدّرات، وتبيّن نتيجة إجراء الفحوصات، بأن 13 منهم من المتعاطين، تزامنًا مع التظاهرة التي نُظِّمت يوم سبت الحساب في وسط بيروت، والتي تخلّلها أعمال شغب”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الداعين للمظاهرات بخصوص ما أعلنته قوى الأمن حول التوقيفات.

وشهدت احتجاجات السبت، تعليق المشانق الرمزية لمسؤولين كبار في الساحات، ومهاجمة سلاح حزب الله، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علاوة على اقتحام لبعض مقار الوزارات، لعدة ساعات قبل الخروج منها.

كل هذه الأحداث تخللتها مناوشات ومواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن أسفرت أيضا عن سقوط 238 متظاهرا، بحسب بيان للصليب الأحمر اللبناني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.

واحتجاجات “يوم الحساب” دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.

وجراء هذه التطورات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، “دعمها للمتظاهرين في حقهم بالاحتجاج السلمي”، مطالبة “جميع المعنيين بالامتناع عن العنف”.

في المقابل، دعت قيادة الجيش في تغريدة، السبت، المحتجين إلى “الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي سياق متصل تتابع الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني استجواب مسؤولي الأجهزة الأمنية في مرفأ بيروت، في إطار التحقيقات حول انفجار المرفأ، باشراف النيابة العامة التمييزية وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الاحد أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري يستأنف غدا الإثنين جلسات الإستماع الى رؤساء الأجهزة الأمنية تباعا، للإطلاع على المعلومات التقنية المتوافرة لديهم حول ملابسات الإنفجار.

وكان انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.