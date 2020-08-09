الرئيسية | عربي و دولي الإمارات تحدد 48 ساعة أمام حاملي التأشيرات المنتهية لمغادرتها

وطنا اليوم-عمان:تنتهي الثلاثاء، المهلة التي منحتها دولة الإمارات، لحاملي أذونات الدخول، من تأشيرات زيارة أو سياحة إلى دولة الإمارات، التي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من آذار الماضي.

وتنتهي، في 18 آب الجاري، المهلة التي منحتها الهيئة لمخالفي الإقامة والتأشيرات، قبل الأول من آذار الماضي، للاستفادة من مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وذكرت الهيئة أن المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لمدة شهر آخر، بحيث يتعين بعدها على الزائر مغادرة الدولة في حال لم يتمكن من تعديل وضعه، ويترتب على المخالفين للمدد المحددة غرامات عن كل يوم تأخير عن مغادرة الدولة.

وفي 11 تموز الماضي، ألغت الحكومة القرار السابق، الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للموجودين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية كانون الأول من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من آذار الماضي، وذلك لغير القادرين على السفر بسبب فيروس كورونا، وتعليق حركة الطيران.

جاءت القرارات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، واستئناف خدمات مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة، وخدمات التأشيرات وأذونات الدخول.

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