وفيات وإصابات جراء سيول وأمطار السودان الشديدة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الداخلية السودانية، السبت، ارتفاع وفيات السيول والأمطار الشديدة التي حاصرت قريتي "النزيلة"، و"أم ضوابان"، إلى 20، والإصابات إلى 12.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى انهيار 3 آلاف و15 منزلا كليا، و3 آلاف و209 جزئيا، وتضرر 45 مرفقا، و93 من المتاجر والمخازن، ونفوق 41 من المواشي.

واضطرت عشرات الأسر السودانية في قريتين جنوب شرق العاصمة الخرطوم إلى نصب الخيام على طرق الأسفلت الرئيسية، نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي حاصرت المنازل.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تلك الأسر تفترش جانبي الطرقات الأسفلتية بقريتي "النزيلة" و"أم ضوبان" شرق الخرطوم، بعيدا عن الطين والمياه الراكدة، وذلك بعد انهيار منازلهم جراء السيول.

وأدت كثافة السيول إلى انهيار منازل ومرافق صحية كليا وجزئيا، ما خلف وضعا كارثيا يتطلب تدخلا سريعا لتقديم الاحتياجات اللازمة من الأغذية والأدوية.

ورصدت وكالة الأناضول معاناة المواطنين وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وينتظرون المساعدات من الحكومة والمنظمات الطوعية.

وقالت إحدى المتضررات، تدعى مريم علي، للأناضول: "حاصرتنا سيول وأمطار خيالية، والآن نعيش اليوم التاسع من المعاناة".

ولفتت إلى وصول بعض المؤن الغذائية، لكنها نبهت إلى انهيار المنازل، وطالبت بتقديم يد العون إلى الأسر المتضررة، بتوفير الخيام، وتصريف المياه التي ظلت راكدة لمدة 9 أيام.

وأضافت: "وصلتنا منظمات ووزعت الطعام على المتضررين، لكننا نحتاج إلى أماكن جافة وأدوية لأطفالنا".

في الأثناء سارعت مبادرة "نفير" للوصول إلى المنطقة، لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

وقال عضو "نفير" محمد طارق، للأناضول، إن المبادرة التي تضم 13 ألف عضو، بدأت عام 2013، وتكررت للأعوام 2014، 2106، 2019، 2020، وهي متخصصة في درء آثار السيول والفيضانات بالسودان.

وأضاف: "نقدم مساعدات لوجستية تشمل حقائب غذائية، تحتوي على زيت وعدس وأرز، إضافة إلى مساعدات طبية، كأمصال العقارب والثعابين، وأدوية مختلفة أخرى، بجانب حملات صحية بإقامة يوم تثقيفي".

من جهته، قال عضو المبادرة محمد الشيخ، للأناضول: "منذ 2013 نقدم خدمات إصحاح بيئة، وتوزيع الخيام، وإنشاء مراكز الإيواء للمتضررين".