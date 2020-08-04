استقالة جماعية لنواب حزب الكتائب من مجلس النواب

وطناةاليوم - اعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في وداع الأمين العام للحزب نزار نجاريان عن قرّر نواب "الكتائب" بالاستقالة من مجلس النواب، وقال: "سننتقل إلى المواجهة مع جميع اللبنانيين الشرفاء في سبيل لبنان سيّد حر مستقلّ".

وتابع: " نرفض "الترقيع" ولا يا فخامة الرئيس ما حصل ليس فرصة بل كارثة وستؤدّي إلى نهاية لبنان القديم الذي تمثّلونه وولادة لبنان الجديد وما بعد 4 آب لن يكون كما قبله".

وتوجه الى الراحل بالقول: " أعتذر منك لأنّي طلبتُ منكَ العودة إلى لبنان وإلى عائلتك".

نزار نجاريان استشهد كي نُكمل الطريق وعلينا أن نكون على مستوى الإنتفاضة التي سلكها