 وطنا نيوز -استقالة جماعية لنواب حزب الكتائب من مجلس النواب
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استقالة جماعية لنواب حزب الكتائب من مجلس النواب
التاريخ : 08-08-2020 01:31:20 المشاهدات: 535

وطناةاليوم - اعلن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في وداع الأمين العام للحزب نزار نجاريان عن قرّر نواب "الكتائب" بالاستقالة من مجلس النواب، وقال: "سننتقل إلى المواجهة مع جميع اللبنانيين الشرفاء في سبيل لبنان سيّد حر مستقلّ".

وتابع: " نرفض "الترقيع" ولا يا فخامة الرئيس ما حصل ليس فرصة بل كارثة وستؤدّي إلى نهاية لبنان القديم الذي تمثّلونه وولادة لبنان الجديد وما بعد 4 آب لن يكون كما قبله".

وتوجه الى الراحل بالقول: " أعتذر منك لأنّي طلبتُ منكَ العودة إلى لبنان وإلى عائلتك".

 نزار نجاريان استشهد كي نُكمل الطريق وعلينا أن نكون على مستوى الإنتفاضة التي سلكها


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