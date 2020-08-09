الرئيسية | عربي و دولي إصابة أمير من الأسرة الحاكمة السعودية بكورونا

وطنا اليوم-عمان:اعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود، يوم الخميس، إصابة الأمير الوليد بن بدر بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد19"

وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أسأل الله الشفاء العاجل لأخي صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، اللهمّ إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصّحة والعافية"

كما أكد الحساب الرسمي للملك السعودي الراحل، سعود بن عبد العزيز، إصابة الحفيد بدر بفيروس كورونا، وكتب المشرفون على الحساب في إحدى التغريدات: "اللهم إشف وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود واحفظه يارب"

ومن الجدير بالذكر ان وزارة الصحة السعودية كانت قد لفتت النظر الى ان 1859 حالة تماثلوا للشفاء بعد ان تلقوا العلاج في المستشفيات السعودية ، وبهذا يرتفع اجمالي حالات الشفاء الى 248948 حالة .

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