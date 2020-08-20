الرئيسية | عربي و دولي العراق يسجل 75 وفاة و3461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة،عن تسجيل 75 وفاة و 3461 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقرير طبي، أن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي لهذا اليوم، أثبتت تسجيل 3461 إصابة وشفاء 2172 حالة، و75 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 144064 إصابة، وشفاء 103197 حالة.

الى ذلك اعتذرت مدينة النجف العراقية، اليوم الجمعة، عن استقبال الزائرين بمناسبة "عيد الغدير"، وقالت إنها ستفتتح أكبر المتنزهات في حي الفرات بالمدينة، للأسر مجانا، ابتهاجا بهذه المناسبة.

وقال المحافظ لؤي الياسري: "وجهنا البلدية والبلديات بنشر الزينة ومعالم الفرح في عموم المحافظة، بما في ذلك المدينة القديمة والمركز والأقضية والنواحي، ابتهاجا بعيد الغدير".

وأضاف، أن "النجف تعتذر عن استقبال الزائرين من جميع المحافظات بمناسبة عيد الغدير الأغر"، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن المحافظة "ستفتتح هذه الليلة أكبر المتنزهات في حي الفرات للعوائل النجفية مجانا".

من جهتها، اعتذرت "العتبة العلوية" الأحد الماضي، عن إقامة "مهرجان عيد الغدير التاسع"، هذا العام بسبب جائحة كورونا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر