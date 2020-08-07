الرئيسية | عربي و دولي كورونا في أميركا.. حصيلة وفيات يومية "مفزعة"

وطنا اليوم-عمان:أحصت الولايات المتحدة أكثر من ألفَي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يوميّة لم تُسجّل مثيلاً لها منذ 3 أشهر، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الخميس الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش).

والولايات المتحدة التي تشهد عودة لانتشار الوباء بشكل كبير منذ نهاية يونيو، سجّلت خلال يوم واحد 2060 وفاة جرّاء كورونا، فضلاً عن أكثر من 58 ألف إصابة جديدة.

وآخر مرّة سجّلت فيها الولايات المتحدة أكثر من ألفي وفاة جرّاء الفيروس في 24 ساعة كانت في السّابع من مايو.

وفي المجموع، سجّلت الولايات المتحدة نحو 160 ألف وفاة منذ بداية الوباء، وأكثر من 4.87 مليون إصابة.

وعاودت أرقام الإصابات في البلاد الارتفاع بشكل حادّ ابتداءً من نهاية يونيو.

والولايات المتحدة هي، وبفارق كبير، الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء كوفيد-19 لناحية الإصابات والوفيات، تليها البرازيل.

وتوقع خبراء في الصحة بجامعة واشنطن، احتمال وفاة 300 ألف أميركي بسبب مرض كوفيد-19 بحلول الأول من ديسمبر، لكنهم قالوا إن من الممكن إنقاذ أرواح 70 ألفا إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.

وتأتي أحدث التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن في الوقت الذي حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدنا أميركية كبرى يمكن أن تصبح بؤرا جديدة للتفشي إذا لم يستعد المسؤولون هناك بإجراءات مضادة.

وقال الدكتور كريستوفر موراي مدير المعهد لدى إعلانه التوقعات المعدلة للجامعة الخميس: "يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".

واشار المعهد إلى أن الإصابات تتراجع في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر