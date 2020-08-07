الرئيسية | عربي و دولي اليونان تغلق حدودها وتفرض إجراءات استثنائية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت اليونان الخميس أنها ستغلق حدودها البرية أمام المسافرين ليلا وأنها اخذت إجراءات صحية عاجلة في جزيرة بوروس مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19. وقالت السلطات الصحة اليونانية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 السابقة، ما يرفع إلى 5100 مجموع الإصابات منذ بداية الوباء، بينهم 210 وفيات. وسجلت أسوأ حصيلة لعدد الإصابات الجديدة بلغت 156 صابة في 21 نيسان. وأعلنت السلطات اليونانية مساء الخميس إجراءات عاجلة في جزيرة بوروس السياحية الصغيرة القريبة من العاصمة اثينا بعد تسجيل عدد من الإصابات فيها وقد أغلقت الحانات والمطاعم حتى 17 آب/ ومنعت الاحتفالات والأسواق المفتوحة. كما حظر تجمع أكثر من تسعة أشخاص حتى في المنازل، وفرض وضع الكمامات في كل الأماكن. وكانت الحكومة اليونانية أعلنت في وقت سابق الخميس إغلاق الحدود البرية ليلا أمام المسافرين باستثناء الحدود مع بلغاريا

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر