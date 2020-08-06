الرئيسية | عربي و دولي برلين تعلن مقتل دبلوماسية ألمانية في انفجار بيروت

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن دبلوماسية ألمانية قتلت في الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل، مؤكدا أن دبلوماسية بلاده في "حداد".

وقال هايكو ماس في بيان "تأكدت أسوأ مخاوفنا. لقيت دبلوماسية في سفارتنا في بيروت حتفها في شقتها" في العاصمة اللبنانية. واضاف أن "كل أعضاء وزارة الخارجية في حالة حداد على زميلتهم".

وتابع الوزير الألماني "أعبر عن شكري لكل الذين يقومون مثل زميلتنا الراحلة، كل يوم بمجازفات شخصية كبيرة في جميع أنحاء العالم في خدمة بلدنا".

وكانت وزارة الخارجية ألالمانية ذكرت الثلاثاء أن عددا من افراد طاقمها الدبلوماسي في بيروت جرحوا، بدون أن تذكر أي تفاصيل.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها "مصدومة"، وأكدت أن "أفكارها مع الذين فقدوا أشخاصا عزيزين". كما عبرت عن تمنياتها "بالشفاء العاجل للجرحى".

وأدى الانفجار في مرفأ بيروت الذي نجم عن حريق في مخزن يضم كمية هائلة من نيترات الأمونيوم، أيضا إلى تشريد حوالى 300 ألف شخص في بلد يعاني من انهيار اقتصادي ويعيش نصف سكانه تقريبا في الفقر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر