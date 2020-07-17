الرئيسية | عربي و دولي غرق باخرة سياحية نتيجة انفجار بيروت ومقتل عدد من طاقمها

وطنا اليوم-عمان:غرقت باخرة سياحية في بيروت إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية وأحدث أضرارا بشرية ومادية بالغة.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، فإن الباخرة السياحية "أورينت" كوين التابعة لمجموعة "أبو مرعي لاينز" لصاحبها رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، غرقت بالكامل في مرفأ بيروت إثر الانفجار الذي وقع الثلاثاء، وسقط شهيدان وسبعة جرحى من طاقمها من ضمن الضحايا والجرح".

وقال أبو مرعي إن الباخرة كانت ترسو في مرفأ بيروت قبل أن يصيبها الانفجار بأضرار جسيمة، ولم تنجح كل الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها"، معتبرا إياها "معلما سياحيا لبنانيا".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

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