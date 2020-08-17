إصابة زوجة رئيس وزراء لبنان وابنته وعدد من مستشاريه جراء انفجار بيروت

وطنا اليوم - اسفر انفجار مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، عن إصابة زوجة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب وابنته وعدد من مستشاريه بجروح.

وأسفر الانفجار عن أضرار في السراي الحكومي، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي