الرئيسية | عربي و دولي محافظ بيروت يعلن العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة

وطنا اليوم-عمان:تم اعلان العاصمة بيروت مدينة منكوبة جراء الانفجار الضخم، وذلك وفق حديث محافظ العاصمة بيروت.

وأكدت مصادر أن اثار الانفجار من نيران ودخان لا زالت تتصاعد من موقع الحادث، في الوقت الذي تتعامل به موادر الانقاذ والاسعاف مع الانفجار، اذ لا زال الكثير من الجرحى في موقع الانفجار.

ولفتت المصادر أن المستشفيات تعج بالاصابات وامتلأت جميع مستشفيات بيروت بالمصابين ، والذين من بينهم حالات حرجة.

وأوضحت أن الانفجار وصل الى كافة مناطق العاصمة بيروت، مؤكدة أن دوي الانفجار وصل الى قبرص.

وقال شهود عيان أن المستودع يضم مفرقعات ومواد شديدة الانفجار، تم مصادرتها حديثا من قبل السلطات اللبنانية.

ولم يخرج حتى الساعة الثامنة أي تصريح من الجهات الرسمية اللبنانية حول الحادثة، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصادر طبية، وفاة 10 أشخاص جراء الانفجار الضخم، وفق الاحصائية الاولية، بالاضافة الى المئات من الاصابات.

وفي السياق، أعلن محافظ بيروت العاصمة اللبنانية مدينة منكوبة، بينما قالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن مفرقعات داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت وتسبب في أضرار بمحيط المنطقة.

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