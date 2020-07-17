الرئيسية | عربي و دولي هلع وضحايا ..انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت

وطنا اليوم-عمان:أفادت مواقع لبنانية، مساء الثلاثاء، بوقوع انفجار ضخم داخل ميناء العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تعلم بعد تفاصيل أكيدة عن الحادثة.

وشوهد تصاعد الأدخنة من مسافات بعيدة جراء التفجير في مرفأ بيروت، وما تزال الأسباب مجهولة حتى الآن.

ولكن لفتت وسائل إعلام لبنانية بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن مفرقعات داخل أحد المستودعات في مرفأ بيروت.

ونفت مصادر مقربة من "حزب الله" لوسائل إعلام محلية أن يكون الانفجار بالمرفأ نجم عن استهداف "إسرائيلي".

وأفادت وسائل إعلام بأن الانفجار وقع في محيط منزل رفيق الحريري "بيت الوسط"، قرب "شارع فرنسا".

ونشر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تغريدة يؤكد فيها أنه بخير في منزله.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد شب حريق في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تحول الى انفجار كبير، حيث كان العمال يقومون بأعمال لحام داخل المرفأ.

ولم تتحدث وسائل الإعلام بعد عن ضحايا سوى عشرات الإصابات، وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي الانفجار إلى خارج مدينة بيروت ببضع كيلومترات، مع تكسر زجاج المنازل في مختلف أنحاء العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الثلاثاء، إن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت بمستودع للمفرقعات.

وأفادت الوكالة أن عدد الاصابات لا يحصى، وأن وفرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة بيروت والضواحي.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



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