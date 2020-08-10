الرئيسية | عربي و دولي خلال 24 ساعة .. لبنان يسجل وفاتان و235 إصابة جديدة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية، من بينها 17 إصابة في صفوف الوافدين.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4566، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 59.

وتسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان في اختفاء مظاهر الفرحة والاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، ودفع غالبية اللبنانيين إلى التخلي عن طقوس العيد المعتادة.

وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من انهيار الأوضاع الاقتصادية في لبنان، منتقدين سوء الأحوال المعيشية في البلاد.

ففي شوارع طرابلس ثاني أكبر مدينة في لبنان، لا يوجد ما يشير إلى احتفالات أو مظاهر عيد الأضحى هذا العام.. فلا زينة ولا أضواء متلألئة. ولا توجد كهرباء على أي حال.فقط لافتة كبيرة ترحب بالزوار في أحد مداخل المدينة وهي من أفقر مدن لبنان تقول "فلسنا". ‭‭ ‬‬عادة ما تشهد عطلة العيد تجمعات عائلية كبيرة تزخر بأطباق لحم الضأن والحلويات والهدايا. وفقا لرويترز.

ولكن مع انهيار الاقتصاد اللبناني الذي ترك كثيرين يعانون الجوع والعوز، ونقص الوقود الذي يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي يوميا، ليس هناك الكثير من مظاهر الاحتفال بالعيد. فالأسعار المرتفعة تعني أن قلة فقط هم من يمكنهم تحمل تكاليف طقوس العيد المعتادة.

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